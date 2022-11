Ve třídě kompaktních SUV patří Hyundai Tucson k největším, s délkou 4,5 metru nabízí pozoruhodné množství vnitřního prostoru. Na sedadlech se pohodlně usadí i opravdoví dlouháni, spokojeni budou i ti, kteří neradi narážejí do spolujezdce svými lokty. Také na zadních sedadlech je místa habaděj, přitom stále mluvíme o konkurentu Škody Karoq.

Aktuální generace Tucsonu dokáže zaujmout hlavně svým designem plným ostrých hran a prolisů, ve kterém nechybí odvážná řešení: Třeba světla pro denní svícení sestávající z deseti samostatných segmentů, nenápadně zakomponovaných do přední masky. Nebo stěrač zadního okna vtipně ukrytý pod střešním spoilerem. Čechům se taková jinakost zjevně líbí, jen letos u nás dokázal Hyundai prodat 4848 Tucsonů. Dostal se tak na druhou pozici nejoblíbenějších modelů značky, hned za nošovickou i30. Je to nepochybně také tím, že Korejci umí nabídnout zážehové i vznětové motory a také různé stupně jejich elektrifikace. Od mild hybridu až po plug‑in hybrid, to vše s pohonem 4 × 4.

Testovaná hybridní předokolka je pak dobrou volbou pro ty, kteří se v autě nebrání elektrickému dopingu, ale nechtějí ztrácet čas dobíjením ze zásuvky. Trakční baterie s kapacitou pouhá 1,49 kWh se v tomto případě stačí doplnit sama z energie vznikající při brzdění. Zároveň je však akumulátor už dost velký na to, aby stačil zásobit 91 koní elektromotoru, který při jízdě sekunduje zážehové šestnáctistovce. Jeho pomoc je znát hlavně při akceleraci, ale při jemném zacházení s plynem dokáže Tucson jet i několik kilometrů čistě na elektřinu. Nařídit autu elektrickou jízdu však nelze, řidič může volit pouze mezi ekologickým a sportovním jízdním režimem. Rozdíl je v přeprogramování automatické šestistupňové převodovky, kdy v režimu sport drží benzinový čtyřválec ve vyšších otáčkách.