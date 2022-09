Zpočátku nikdo nechápal, proč investiční aplikace Betterment zažívá v dubnu roku 2020 takový příliv uživatelů. Za jeden jediný den se v ní zaregistrovalo kolem deseti tisíc lidí. „Říkali jsme si, odkud se ta zvýšená aktivita bere?“ sdělila novinářům agentury Bloomberg ředitelka komunikace společnosti Betterment Arielle Sobelová. Odpověď byla překvapivá. Za všechno mohl tehdy pětadvacetiletý Austin Hankwitz z Tennessee, který na sociální síti TikTok zveřejňoval videa popisující, jak se pomocí Betterment stát milionářem. Jedno jediné jeho video o investiční platformě trvající necelou minutu získalo přes jeden milion lajků a sdílelo jej více než 220 tisíc lidí.

Hankwitz patří k nové generaci influencerů, tedy vlivných osobností na sociálních sítích. Na rozdíl od ostatních ale netočí videa, v nichž by probíral životní tipy, recenzoval kosmetické produkty nebo filmové hity. Píše o finančnictví. On a ostatní „finfluenceři“ se snaží pomocí videí, plných hudby a barevných popisků, vysvětlovat témata, jako je například pasivní investování či daňová úleva.

Více času, více peněz

V „pandemických“ letech získali tihle rádci ze sociálních sítí obrovský vliv. Vyplývalo to z toho, že lidé trávili více času na internetu a zároveň měli často najednou k dispozici více peněz, jež nemohli utratit. Oblibu si finfluenceři získali především mezi mladými začínajícími investory. Jak ostatně ukázal loňský průzkum společnosti CreditCards.com, takzvaná generace Z, tedy lidé narození po polovině 90. let minulého století, hledá finanční rady na sociálních sítích pětkrát více než lidé starší 41 let.