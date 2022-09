Z Pobřežní na Palmovku. Z Palmovky do Pobřežní. A zase pěkně zpátky. Pražské cesty putovního poháru pro vítěze MULTIMA INSURER OF THE GREEN jsou v posledních letech stereotypní. Ta poslední vede z království šéfa ČPP Jaroslava Besperáta opět do sídla pojišťovny Cardif. 12. ročník populárního golfového turnaje družstev totiž na Karlštejně vyhrál její management v čele s předsedou představenstva a šéfem pro střední Evropu Zdeňkem Jarošem.

„Stoleček, který jsme před dvěma lety pro pohár pořídili, jsme neuklízeli, pořád je na místě. Takže máme trofej kam postavit,“ usmíval se chvíli po dekorování vítězů finanční ředitel pojišťovny Jaroslav Řehák; ten se stal lídrem týmu, když přispěl 44 netto body a bral i cenu za best netto!

Výsledky – hlavní kategorie: 1. BNP Paribas Cardif 143 netto bodů (Zdeněk Jaroš, Martin Pejsar, Jaroslav Řehák, Martin Steiner), 2. Generali Česká pojišťovna II 141, 3. Colonnade Insurance 132, 4. DAS 131, 5. Direct pojišťovna 128, 6. Uniqa 126, 7. Generali Česká pojišťovna I 124, 8. ČSOB pojišťovna 122, 9. Slavia pojišťovna 113, 10. NN 111, 11. ČPP 109.



Partneři: 1. Golf Shop4You 142, 2. Cupra 139, 3. Deloitte 137, 4. Multima 136, 5. Economia 131, 6. Partners 129, 7. Adastra 127, 8. Šafra a partneři 127, 9. Top Hotel 116.

Na druhé příčce skončil o pouhé dva body tým Generali České pojišťovny II, třetí pak kvarteto Colonnade Insurance s country manažerem Dominikem Štrosem. V kategorii partnerů zvítězil tým Golf Shop4You před kvartetem reprezentujícím značku Cupra a družstvem Deloitte.

Tradičního klání se zúčastnilo jedenáct týmů pojišťoven a devět družstev partnerů; mimochodem mezi nimi nechyběly tři týmy, které turnaj hrají od jeho vzniku před 12 lety: Partners, Top Hotel Praha a vydavatelství Economia. Zvláštní ocenění za věrnost turnaji získali dva tradiční účastníci: generální ředitelka DAS Rechtsschutz Jitka Chizzola a manažer marketingu NN pojišťovny Martin Turek.