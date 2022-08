1. Evropa se připravuje na topnou sezonu

Foto: Shutterstock

Členské země Evropské unie se v reakci na očekávané omezení dodávek plynu z Ruska zavázaly snížit spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z posledních pěti let. Některé země si na EU vymohly výjimku a cílí na menší snížení spotřeby energií, mnohé představily doporučení pro jednotlivce i firmy nebo zavedly povinná úsporná opatření.

Francouzská vláda chce letošní zimu a možný nedostatek energií přečkat díky důrazu na střídmost všech Francouzů, ale nevylučuje ani nařízení na omezení spotřeby pro firmy i státní správu. Například už teď zakázala obchodům s klimatizací, aby nechávaly otevřené vstupní dveře. V nočních hodinách také nesmí v ulicích zářit světelné reklamy. Vládní cíl je snížit do dvou let spotřebu energií o deset procent.

Britská vláda zase zvažuje, že pokud by v lednu přišly mrazy a zároveň by v zemi panoval nedostatek elektrické energie, zavedla by organizované odstávky plynu pro průmyslové podniky a patrně i pro domácnosti, uvedla agentura Bloomberg.

Španělsko si vydobylo výjimku a chce snížit spotřebu energií jen o sedm procent. Už platí povinnost ztlumit klimatizaci na 27 stupňů nebo více ve společných prostorech barů, restaurací, obchodů nebo na nádražích a letištích. Na pracovištích, kde zaměstnanci vyvíjejí fyzickou činnost, bude možné prostory ochladit o další dva stupně. Po 22:00 bude povinnost vypnout osvětlení vitrín či veřejných budov, kde nikdo nepracuje. V zimě budou moci všechna tato zařízení vytápět nanejvýš na 19 stupňů Celsia. Stejné letní i zimní teplotní limity platí také v Řecku, v Itálii se smí chladit až na 25 stupňů.

V Německu budou budovy s výjimkou nemocnic a sociálních zařízení v zimě vytápěny nejvýše na 19 stupňů. Rovněž Česko připravuje vyhlášku o omezení vytápění při nedostatku energií. Například v obývácích, kuchyních, jídelnách i dětských pokojích by v takovém případě mělo být jen 18 stupňů.