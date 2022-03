V současné ekonomické situaci, s ohledem na rostoucí ceny vstupů, může být k problémům náchylná téměř každá firma, i ta, která dosud žádné nesnáze nepoznala. Management každého podniku by proto měl být schopen rozpoznat významný pokles klíčových výkonnostních ukazatelů, které by mohly naznačovat krizi. Patří mezi ně pokles tržeb, likvidity, ziskovosti a celkově hodnoty firmy. Znakem problému může být také prodlužování úhrady závazků. V takových chvílích by si měl management udělat finanční analýzu a posoudit další vývoj svého podnikání.