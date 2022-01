Součástí areálu ve Svachově Lhotce u Českého Krumlova je hotel, restaurace, lázně, čokoládovna, pivovar a také destilérka. Před šesti lety v ní začali vyrábět nápoj pro české palírny velmi netypický – whisky. Ve sklepích tu nyní zraje v 150 sudech. Aby se nápoj mohl takto nazývat, na stáčení do lahví dojde nejdříve za tři roky a jeden den. Na rozdíl od příjmů plynoucích z prodeje ovocných pálenek a likérů, které Svachovka také vyrábí, a z dalších produktů a služeb areálu Svachovka si na výnosy z těchto nejstarších sudů bude muset majitel Václav Cvach počkat. Jak sám říká, možná to bude až pro další generace.

Whisky pod značkou Old Well začal prodávat v roce 2019, nyní nabízí čtyřletý destilát, brzy i pětiletý a několik limitovaných edic. Chce však dělat whisky mnohem starší. „Hospodaříme tak, abychom nikdy neprodali úplně všechno a naše zásoby se zvětšovaly. A abychom měli tak starou whisky, kolik se dožijeme. Děláme whisku, která už není pro nás,“ vysvětluje svou strategii Cvach. „Kdy se nám investice vrátí, vůbec nepočítáme.“

Je to poměrně klasický příběh českého výrobce whisky. Je jich zhruba deset a společné mají právě to, že investice se jim jen tak nevrátí. Nápoj leží v sudu a celou dobu existuje velké riziko, že až se stočí, nebude mít dobrou chuť a nebude se prodávat. Shodně tvrdí, že výhradně z whisky se tu žádný podnikatel neuživí. Leda by měl kapitál na několik desetiletí.