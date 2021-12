Britské firmy nabídly pivo, popcorn nebo peníze těm, kteří budou ochotni se vrátit z home officu do kanceláří. Velká část zaměstnanců si totiž během pandemie zvykla pracovat z domova a do kanceláře se jim už příliš nechce, přinejmenším ne od pondělí do pátku. To se týká i mnoha Čechů a dalších Evropanů. Firmy tak připravují své prostory na rozšíření hybridního modelu, kdy lidé budou pracovat část týdne doma a část v kanceláři.

Z domova efektivnější

Práce z domova nebyla v Česku před pandemií příliš běžná. Zatímco například v Nizozemsku nebo Finsku home office využívalo 14 procent lidí, v Česku to bylo jen pět procent, což je v rámci Evropy podprůměr. „Je to dáno především kulturně a nedostatkem důvěry manažerů vůči podřízeným,“ říká Jiří Halbrštát, manažer marketingu náborové společnosti ManpowerGroup.

Během pandemie ovšem značná část lidí začala alespoň částečně pracovat z domova. V rámci průzkumu, který realizovaly portál Profesia.cz a Manpower napříč různými povoláními, to uvedly téměř dvě třetiny respondentů. „Během lockdownu se poměrně rozšířil 100procentní home office, ale převažoval hybridní model s mírnou převahou práce na pracovišti,“ upřesňuje Halbrštát. Právě o hybridní model a volnost rozhodování o tom, kdy budu pracovat doma a kdy v kanceláři, je nyní mezi zaměstnanci velký zájem i do budoucna. Doma by chtělo pracovat alespoň jeden den v týdnu 90 procent dotázaných v průzkumu realitněporadenské firmy CBRE v osmi zemích střední a východní Evropy včetně Česka. „U nás je nejčastěji požadován home office dva až tři dny v týdnu,“ doplňuje Halbrštát.