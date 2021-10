Více než dvě stovky designérů z Česka právě obsadily prostor bývalého beuronského konventu Gabriel Loci na pražském Smíchově. A v centru města, v prostorách Uměleckoprůmyslového musea, je k vidění, co nového se děje v současné módě, nábytku, ve sklu a porcelánu. Až do 10. října si na těchto dvou místech odbývají premiéry mladí tvůrci a nové kolekce tradičních rodinných firem. Na letošním Designbloku se po koronavirovém lockdownu zamýšlejí nad tématem štěstí a obrody. Magazín Ekonom přináší deset tipů na to, co v expozicích nepřehlédnout, případně co si pořídit do skříně či příbytku.

Jiří Krejčiřík

Vycházející hvězda českého designu a multifunkční umělec zaplní tento týden výstavní prostory Designbloku hned na několika frontách. V Openstudiu bývalého kláštera budou k vidění jeho svítidla a brýle. Těšit se lze i na uvedení Krejčiříkovy nové kolekce nábytku s názvem Nouveau. Komody a subtilní policové díly vytvořili zruční čeští truhláři s citem pro jemné detaily, hrany a matný povrch. Nábytek inspirovaný českou secesí si premiéru odbyl v září na Paris Design Weeku.