Je to další nálet na Británii, tentokráte ovšem investiční. Private equity společnosti, zejména ty americké, letos v rekordní míře nakupují podíly v britských firmách. Jen za první polovinu tohoto roku investovaly do země více než 41 miliard liber v rámci 124 akvizic. Jedná se o nejvyšší hodnotu nákupů od roku 2005, kdy se tyto statistiky začaly evidovat. Data zveřejnila společnost Dealogic. „Tento rok je jak utržený z řetězu,“ uvedl v deníku The New York Times Richard Buxton, manažer ve fondu Jupiter Asset Management, který investuje v Británii již od konce osmdesátých let.

Podle analytiků táhne kapitál do země především nejistota spojená s brexitem i následky pandemie, které například snížily dostupnost levné pracovní síly v zemi či zkomplikovaly zásobování. To vše snížilo tržby firem, a tudíž i jejich hodnotu. Investoři proto větří příležitosti k levnému nákupu a zároveň sázejí na oživení britské ekonomiky.