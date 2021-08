Do válkou zpustošeného Afghánistánu se před lety dostal krátce poté, co ho dobyla koalice vedená americkou armádou. „Mým úkolem bylo pomoci s budováním infrastruktury, dát dokupy rozbitá jatka pro armádu, která tam v období první republiky postavilo Československo, a obnovit rozbombardovaný vojenský opravárenský závod specializovaný na sovětskou techniku,“ vzpomíná Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. „Aktuální vývoj v Afghánistánu je velkou příležitostí pro české výrobce zbraní,“ domnívá se muž, který již více než dvacet let hájí zájmy tuzemských zbrojovek.

Zvednou současné události v Afghánistánu poptávku po zbrojní výrobě?

Ano, a to hlavně proto, že se dá očekávat destabilizace bezpečnostního prostředí.

Je to tedy i šance pro české výrobce vojenského materiálu?