Pouze 18 procent z celkového počtu zaměstnaných cizinců v Česku tvoří ti, kteří pracují na vysoce kvalifikovaných pozicích. Stát by chtěl jejich poměr zvýšit, a proto zkracuje lhůty jejich imigračních procesů. Tou nejzásadnější změnou, která by měla posunout ekonomickou migraci Česka na úroveň vyspělých států, je přechod na bodový systém. Podle Anny Dumont, ředitelky odboru integrace trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, ministerstvo už rok zkoumá, jak ho nastavit pro české podmínky. Jak ale Dumont říká, bodový systém bude spuštěn nejdříve za pět až sedm let.