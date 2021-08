1. Nadělí Walt Disney opět investorům zklamání?

Foto: iStock

Ve čtvrtek 12. srpna zveřejní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí americká filmová a zábavní společnost Walt Disney. Analytici očekávají, že tržby společnosti meziročně vyskočí o 43 procent, to ale především kvůli loňskému katastrofickému čtvrtletí, kdy byla většina zábavních parků společnosti kvůli pandemii koronaviru uzavřena.

Investoři budou doufat, že výsledky pro ně neskončí stejně nepříjemným překvapením, jako se tomu stalo v minulém čtvrtletí. Tržby společnosti tehdy meziročně klesly o třináct procent na 15,61 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 329 miliard korun.

Kvůli rozvolňování restrikcí proti šíření pandemie se také zpomalil růst předplatitelů streamovacího kanálu Disney Plus. Platforma měla na začátku dubna 103,6 milionu platících zákazníků. Analytici přitom odhadovali, že jich bude mít téměř o šest milionů více.

Právě na kanál Disney Plus se chce americký zábavní obr do budoucna spoléhat. I proto plánuje letos ukončit 100 ze svých mezinárodních televizních kanálů. Většina obsahu se totiž přesune právě na streamovací platformu Disney Plus.