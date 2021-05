Česko je víc než zralé na výměnu vládní garnitury. Přesvědčivě to potvrdila nejnovější národní zpráva z eurounijního průzkumu Eurobarometr, podle níž důvěra Čechů vládě Andreje Babiše meziročně klesla ze 40 na 19 procent. Z týmu chvástajícího se loni přízviskem "best in covid" se stal kabinet "worst in Europe", protože tak nízký kredit u obyvatelstva dnes nemá vláda žádné jiné země Evropské unie. O alespoň průměrných 36 procentech, běžných v Evropě, může Babiš leda snít, až zase někdy bude − náhodou − spát. I co se domácího kontextu týče, snese Babišův výsledek srovnání jen s vládou Petra Nečase, které ve finále její agonie v roce 2013 důvěřovalo 16 procent Čechů.