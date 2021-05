1. Volkswagen zveřejní hospodářské výsledky

Foto: Shutterstock

Akcie automobilky Volkswagen dělají svým držitelům v poslední době radost. Od počátku roku jejich cena stoupla již o 46 procent, od konce března loňského roku, kdy se trhy oklepaly z prvotního koronavirového šoku, přidaly dokonce již 130 procent. Jen pro srovnání, index S&P 500 letos posílil o 13 procent a od konce března o 81 procent. Jestli bude tento trend pokračovat, naznačí již čtvrtek 6. května, kdy Volkswagen oznámí své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku.

Impulzem k růstu cen akcií německé automobilky nebylo jen oživení ekonomiky v důsledku vakcinace proti covidu-19. Investory lákají i "elektromobilní" plány Volkswagenu.

Automobilka chce již letos prodat na jeden milion elektromobilů a plánuje mít do roku 2030 v Evropě šest továren na výrobu baterií (jedna z nich by podle vyjádření automobilky mohla stát v České republice). Do roku 2025 má v plánu prodat v Evropě víc elektromobilů než Tesla. O pět let později pak chce v Evropě Volkswagen dosáhnout šedesátiprocentního podílu elektromobilů na celkových prodejích automobilů.