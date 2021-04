Češi vybrali nejlepší zákon přijatý v loňském roce. Je jím novela zákona o bankách, která zavedla nový způsob identifikace lidí na internetu. Při komunikaci se státem či firmami on-line díky ní mohou prokázat svou totožnost pomocí přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Nová služba je pro občany zdarma a nevyžaduje ani žádnou speciální registraci.

Novela zákona o bankách v anketě pořádané poradenskou společností Deloitte získala 73 procent hlasů. Už podruhé v řadě tak s drtivým náskokem před ostatními zvítězil předpis, který má usnadnit on-line komunikaci. V loňském ročníku totiž vyhrál zákon o právu na digitální služby. Ten dává lidem právo nejpozději začátkem roku 2025 komunikovat se státními úřady elektronicky.

„Mám z nástupu bankovní identifikace obrovskou radost. Čím víc identifikačních prostředků bude existovat, tím silnější bude tlak na zprovoznění dalších a dalších digitálních služeb. Jakmile totiž člověk má elektronický identifikační prostředek, začne se pídit po službách, u nichž ho může využít, respektive začne tlačit na to, aby ty služby byly on-line dostupné,“ říká Zdeněk Zajíček, předseda ICT unie, která se zasazuje o odstranění bariér brzdících rozvoj elektronické komunikace.

Identifikaci prostřednictvím přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví jde zatím využít hlavně v komunikaci se státem. Například při sčítání lidu, k elektronickému podání daňového přiznání nebo pro přihlášení na Portál občana, kde mohou například řidiči zkontrolovat stav svého bodového konta.

Soukromé firmy by měly začít tento nový způsob identifikace v on-line prostředí využívat během následujících měsíců. Do konce roku by to mohly zvládnout desítky z nich. „Z řad soukromých firem je o bankovní identitu opravdu vysoký zájem, nejvíce v tuto chvíli evidujeme poptávku ze segmentu pojišťoven, energetiky, finančních služeb, ale například i právních kanceláří, realitních služeb, vzdělávání, dopravy a médií,“ uvádí Monika Otradovcová ze společnosti Bankovní identita, v níž se kvůli poskytování bankovní identifikace sdružilo deset tuzemských bank. Společnost jedná o využití bankovní identifikace s více než stovkou firem a s další zhruba stovkou má naplánovány schůzky na následující měsíc.

Box: Výsledky ankety Zákon roku 1. místo: Novela zákona o bankách, která zavedla univerzální způsob identifikace Čechů na internetu: 72,9 % hlasů. 2. místo: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky, která zavedla bezplatný přístup k technickým normám, na něž odkazují zákony: 9,3 % hlasů. 3. místo: Daňový zákon přijatý jako reakce na pandemii koronaviru, díky němuž mohou podnikatelé ve ztrátě získat peníze tím, že stát požádají o vrácení daně z příjmů zaplacené v minulosti: 6,9 % hlasů. 4. místo: Novela zákoníku práce zvyšující flexibilitu v pracovněprávních vztazích. Přinesla mimo jiné pravidla pro sdílení jednoho pracovního úvazku více zaměstnanci, nový výpočet dovolené po hodinách a upravila pravidla pro doručování pošty zaměstnancům: 5,5 % hlasů. 5. místo: Novela vodního zákona, která dává úředníkům jasný návod, jak postupovat v boji proti suchu: 5,4 % hlasů.

Pro šest milionů Čechů

Díky bankovní identifikaci získal stát i soukromé firmy jednoduchý nástroj na ověření totožnosti klientů. Velkou výhodou je, že přihlašovací údaje do internetového bankovnictví má skoro šest milionů Čechů. Alternativní službu mojeID, kterou před deseti lety spustilo sdružení CZ.NIC, využívá zhruba jen 700 tisíc Čechů. Měsíčně tímto způsobem prokáže na internetu svou totožnost zhruba 70 tisíc lidí. A další nástroj umožňující ověření totožnosti na dálku, takzvanou elektronickou občanku, mají tři miliony Čechů. Možnost identifikovat se jí on-line si ale aktivovalo zhruba jen 355 tisíc držitelů.

„Problémem starších způsobů on-line identifikace je složitý proces zřízení identity a následně její používání, kdy například pro elektronickou občanku potřebuje uživatel čtečku karet. Tu ale u mobilních telefonů a tabletů není kam připojit. To bohužel vedlo k tomu, že mnoho lidí elektronickou občanku nepoužívá,“ říká partner v oddělení partner consultingu Deloitte Štěpán Húsek a dodává: „Co se týká služby mojeID, u ní selhal marketing a její propagace.“

Bankovní identifikaci využilo za první tři měsíce fungování jen u České spořitelny, která je největší bankou na trhu, téměř 230 tisíc lidí. U ostatních velkých bank jsou čísla podobná. Menší Air Bank, která navíc službu ověřování totožnosti nabídla teprve před měsícem, hlásí zatím 44 tisíc přístupů.

Většímu rozšíření bankovní identifikace nahrává především to, že jde o nástroj, který lidé dobře znají. „Lidé jsou zvyklí přistupovat k bankám na internetu či ze svých mobilů a mají v ně důvěru. Bankovní identita tak určitě má základní předpoklady uspět,“ říká advokát Deloitte Legal Jan Procházka.

Jediný problém rychlého rozšíření může být cena, kterou musí firmy za její využití platit. Zatímco občané za ověření své totožnosti nic neplatí, firmy, které budou chtít novou službu bankovního sektoru využívat k identifikaci svých zákazníků, musí s poplatky počítat. Jen za aktivaci služeb bankovní identifikace zaplatí 30 tisíc korun. Za každého uživatele až 75 korun ročně. Záleží na tom, kolik informací o svých klientech budou chtít od banky při identifikaci získat.

Banka může poskytnout i telefonní číslo klienta

Bankovní identita poskytuje několik služeb, které se liší rozsahem dat, jež banka při identifikaci o klientovi státu nebo firmě sděluje. V nejjednodušší variantě jde o předání jména a příjmení. Plná sada údajů pak obsahuje také například kontaktní a trvalou adresu, datum narození, rodné číslo, místo narození, číslo a platnost občanského průkazu, číslo bankovního účtu, e-mail a telefon. „Klient ale vždy vidí, která data budou třetí straně předána, a musí k jejich předání dát souhlas. Pokud s rozsahem dat nesouhlasí, může označit, že se mají předat pouze některá nebo žádná,“ upozorňuje Jan Antoš, výkonný ředitel pro strategické inovace technologické společnosti Trask.

Společnosti musí také počítat s tím, že napojení na rozhraní bank umožňující ověřování totožnosti si vyžádá úpravy IT systémů. „Vlastní napojení je relativně přímočaré. Máme už implementovaný konektor, který lze nasadit v řádu dnů. Vlastní integrace do procesů společnosti je ale složitější. V obvyklých případech si to vyžádá řádově jednotky měsíců, protože společnost musí často upravit svoje procesy a produkty, aby výhody bankovní identifikace plně využila,“ popisuje Antoš.

Bankovní identita funguje podobně jako třeba platba kartou na internetu. Webová stránka firmy nebo aplikace státu, v níž chce zákazník svou identitu prokázat, jej přesměruje na web banky. Teprve tam pak klient zadává své přihlašovací údaje. To podle expertů minimalizuje riziko, že by mohlo dojít k úniku přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví do nepovolaných rukou.

Bankovní identifikace se už osvědčila ve skandinávských zemích, kde se k ověřování totožnosti na internetu využívá už téměř 20 let. Používá ji tam přes 90 procent populace.