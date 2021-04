Je fakt, že vypuštění prvního člověka do vesmíru 12. dubna 1961 představovalo přelom. "Vyřiďte, prosím, na Měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že přijdem brzo za vámi," vzkazovala tehdy kosmonautu Juriji Gagarinovi známá píseň. Proto si klidně i Andrej Babiš může představovat, že když na den přesně po šedesáti letech, v pondělí 12. dubna, vypustil lockdownem svázané Čechy zpátky do škol, do obchodů i přes hranice okresů a vystřelil do luftu klíčové ministry (zahraničí Tomáše Petříčka a před ním zdravotnictví Jana Blatného), zahájí tím novou, nepopsanou kapitolu beztížného premiérství. A možná sní, že jako v písni za Gagarinem lidé "přijdou brzo za ním" − tedy alespoň poztrácení voliči jeho hnutí ANO. Jenže k ničemu z toho není důvod.

Jistě je dobře, že po řadě měsíců skončil nouzový stav a s ním spousta funkčních a ještě víc zbytečně otravujících opatření. Konec zákazu nočního vycházení, uvolnění cest mezi regiony a návrat jakžtakž k normálu byly nezbytné. Beztak už hodně lidí na omezení z únavy kašlalo. Ale určitě teď není vhodná chvíle dělat za uplynulým covidovým rokem tlustou čáru, otáčet list nebo mávnout nad zoufalým počínáním vlády rukou ve stylu "vše odpuštěno, hlavně že jsme přežili".