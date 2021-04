Burzovní debut společnosti Deliveroo měl být obrovský úspěch. Firma zaměřující se na rozvoz jídel během pandemie raketově rostla, důvěru budil i fakt, že do ní předloni investoval 575 milionů dolarů (13,2 miliardy korun) americký obr Amazon, který v ní tak získal šestnáctiprocentní podíl. Primární úpis akcií Deliveroo se měl stát největší takovou akcí na londýnské burze od roku 2011, a dokonce mělo jít o tamní vůbec největší úpis technologické firmy. Nakonec z toho bylo ve středu minulého týdne obří fiasko.

Během prvního obchodního dne se akcie firmy propadly o 26 procent, další dvě procenta ztratily ve čtvrtek. Původní tržní hodnota firmy se tak během dvou dnů snížila o 2,8 miliardy dolarů. Podle údajů výzkumné skupiny Dealogic tak šlo o nejhorší primární úpis akcií v Londýně za nejméně dvě dekády. Jeden bankéř dokonce řekl listu Financial Times, že šlo o "nejhorší úpis akcií v historii Londýna". Akciová blamáž byla o to překvapivější, že loňský úpis akcií jednoho z rivalů Deliveroo − společnosti DoorDash − skončil fenomenálním úspěchem. Během svého prosincového debutu na Wall Street akcie této firmy vylétly o 85 procent. Co se tedy v Londýně zvrtlo?