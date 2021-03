Zatímco některé podniky zaváděly testování zaměstnanců na covid před pár týdny, kdy to udělat musely, v papírně Mondi Štětí mají testovací centrum už tři čtvrtě roku. Zároveň sami nakažené i trasují. Nyní by chtěli i očkovat. Nejen zaměstnance, ale i jejich rodinné příslušníky. "Dává obrovský smysl, aby průmyslové podniky pomohly státu s testováním a vakcinací," říká generální ředitel společnosti Roman Senecký. Stát si podle něj nakládá tolik odpovědnosti, že to logicky nemůže stíhat. "Stačí, když se vytvoří jasná pravidla a odpovědnost za jejich vykonání svěří nám, průmyslovým podnikům, nebo lidem," uvádí.

Jak hodnotíte rok s covidem?

Ukázal sílu týmu. Nejde až tak o to, že to zvládáme, mám radost z toho, co jsme udělali navíc, a především že to všechno řešíme společně s našimi lidmi. Od začátku je svoláváme, říkáme jim fakta a návrhy řešení a ptáme se jich, co by v nich změnili, a podle toho je upravujeme. Kolikrát to potřebujeme rozhodnout rychle a nejsme seshora schopní vidět, jak to bude fungovat dole. Když totiž lidi do rozhodování zahrnujeme, jsou to pak i jejich pravidla a ty budou spíš dodržovat. Podařily se nám díky tomu nezvyklé věci. Třeba část našich zaměstnanců, aby se ome­zilo šíření covidu, v první vlně pandemie v továrně přespávala. Přišli s tím pracovníci velína energetiky. Dnes, ve třetí vlně, máme připravených 80 lůžek, a když dojde na těžké časy a budou nám chybět lidé, opět tuto variantu oživíme.

Co netradičního jste ještě zavedli?