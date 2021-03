1. Poslední šance podat žádost v programu Covid gastro

Foto: Lukáš Bíba

V pondělí 15. března ve čtyři hodiny odpoledne končí příjem žádostí do programu Covid gastro uzavřené provozovny. Ačkoliv je v názvu programu slovo "gastro", netýká se tento program pouze restaurací, ale rovněž obchodů a služeb, které byly opatřeními vlády uzavřeny či omezeny. A to alespoň zčásti, v období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.

V důsledku opatření ze strany státu zároveň v těchto podnicích muselo dojít k poklesu tržeb a likvidity. Výše podpory činí 400 korun na každého zaměstnance a den. Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému ministerstva průmyslu a obchodu dostupného přes webové stránky www.mpo.cz.

Žadatelem ale nesmí být společnost, která je v obtížích (to ovšem neplatí pro mikro- a malé podniky), nesmí se jednat o nespolehlivého plátce DPH a nesmí mít ke dni podání žádosti nedoplatky ve vztahu ke státním subjektům.