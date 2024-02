Efekt příslovečného zamávání motýlích křídel, které spustí na druhém konci světa tajfun, mů­žeme vidět právě nyní v přímém přenosu. Útoky jemenských Húsíů na lodní dopravu v Rudém moři vy­volaly odvetné údery ze strany Spojených států a několika jejich spojenců. V konečném důsledku mohou navíc opět zvyšovat inflační očekávání ve světě, tím pádem i další vývoj úrokových sazeb a v důsledku toho i dění na kapitálových trzích.

Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital:

Začátek roku se nesl na pozitivní vlně, a to i přes další nárůst geopolitických rizik, kdy zejména situace v Rudém moři může limitovat ekonomický růst vyspělých států, zvyšovat inflační očekávání a ovlivňovat výhled pro úrokové sazby. I podle samotných bankéřů z Fedu americká ekonomika zpomaluje. Člen Federal Open Market Committee, tedy hlavního orgánu národní měnové politiky Spojených států amerických, Christopher Waller odhaduje, že v posledním čtvrtletí loňského roku dosáhl reálný meziroční růst HDP jednoho až dvou procent. Přesto akciové trhy mohou dále posilovat jednak ve stínu možného budoucího útlumu „quantitative tightening“ neboli QT, což je pojem pro prodej naakumulovaných cenných papírů v bilanci Fedu, a jednak ve stínu prodloužení stávajícího programu Bank Term Funding Program, který má za cíl podpořit stabilitu regionálních amerických bankovních domů. Z této situace mohou dále těžit akcie spojené s bitcoinem, jako jsou Micro Strategy nebo Coinbase. Z komoditních trhů bych zmínil určitě kovy, posilovat může znovu zlato a růst by se mohl obnovit i v případě mědi. Podle odhadů by rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie měl zvýšit do roku 2030 poptávku po mědi o dalších 4,2 milionu tun. To by mohlo dále tlačit na cenu této komodity, která by tak mohla v následujících letech atakovat až 15 tisíc dolarů za tunu.