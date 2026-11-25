Určitě jste už takovou situaci zažili. Čím více se v určitém tématu vyznáte a čím pevnější je vaše přesvědčení o správnosti určitého řešení, tím hůře se vám daří přesvědčovat ostatní. Nemusíte se bát, nejste v tomto ohledu výjimkou a nesvědčí to o vaší argumentační neschopnosti či intelektuální nedostatečnosti. Neurověda pro to má relativně jednoduché vysvětlení. Upadli jste do kognitivní pasti, která se odborně nazývá prokletí znalostí (anglicky curse of knowledge).
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