Digitalizace je neodmyslitelnou součástí moderního průmyslu a každodenního života. V mnoha oblastech již digitální technologie plně nahrazují tradiční metody práce a zvyšují efektivitu, produktivitu a přesnost výsledků. Nicméně ve stavebnictví je digitalizace oproti ostatním odvětvím průmyslu stále málo rozvinutá. A to i přesto, že stavebnictví je jedním z pěti největších přispěvatelů k výkonnosti ekonomiky.

Produktivita práce tak stagnuje a obor nekopíruje rozvoj ostatních průmyslových odvětví. Objem dat ve stavebnictví, zrychlující se procesy ve výstavbě a jejich vzájemné překrývání, zpoždění při vyřizování stavebních povolení nebo přenosu dat ve veřejném sektoru vyvolává potřebu změny.

Jak tedy lze digitalizovat stavebnictví a přenést tuto oblast do digitálního věku?

Zvýšení produktivity práce a kvality vystavěného prostředí, to je souboj, před kterým stojí celá naše společnost. Digitalizace ani „stavebnictví 4.0“ pro nás není cílem, ale prostředkem k efektivnějšímu uspokojování potřeb.

Každým rokem se obrat společnosti Alglas, která se zaměřuje na lehké obvodové pláště, potažmo mateřského koncernu Thierra násobí, narůstají ale také nároky na kvalitu a rychlost výrobního procesu. Nástup nové stavební technologie, robotizace, automatizace, prefabrikace a sdílené spolupráce ve stavební praxi naší společnosti je nutnost. Již v roce 2019 jsme se v Alglasu rozhodli pro investice do technologií pro výrobu, zejména do nových IT technologií, nových strojů a technologie přenosu dat mezi projekcí, výrobními stroji a montážními postupy.

Investice směřují zejména do lidských zdrojů, strojního vybavení a IT technologií. Jsme na začátku cesty a učíme se za pochodu. Na pokusy a hledání slepých uliček není čas, rozhodli jsme se pro osvědčené technologie. Naposledy jsme strojový park doplnili o moderní obráběcí centrum. Rychlost polohování nástroje, hodnoty zrychlení stroje a nízká spotřeba energie nás přesvědčily o rozšíření naší výrobní kapacity.

Nároky na objem výroby, přesnost, rychlost, logistiku a kvalitu stoupají takřka den ode dne. Bez CNC strojového vybavení si nedovedeme představit, že tempo rozvoje udržíme. Objem produkce i sortiment navyšujeme meziročně o desítky procent, přitom lidské zdroje pro výrobu jsou limitovány počtem a zkušenostmi.

Pomalé tempo digitalizace nemá vliv pouze na výkonnost a konkurenceschopnost našeho oboru. Nezanedbatelné jsou celkové dopady na českou společnost. Statistiky vykazují strmý nárůst vyloučených lokalit s vybydlenými domy, rychlý růst cen nemovitostí a zejména bytů způsobuje nedostupnost bydlení pro mladé lidi. Demografové navíc varují před stárnutím populace a potřebě zabezpečit kvalitní bydlení starším spoluobčanům.

Všechny tyto neblahé sociální jevy vyžadují nalezení vhodného a efektivního řešení. To se přitom neobejde bez potřeby digitalizace. Aby stavební firmy mohly do budoucna držet ceny v rozumných hodnotách, jsou nutné modelové optimalizace konečných řešení staveb, nasazení robotů, uplatnění umělé inteligence ve výstavbě i provozu staveb, racionalizaci dopravy i lidské práce.

V Česku se už objevují první vlaštovky tolik potřebné změny i v rámci legislativy. Vidět je to zejména ve způsobu plánování stavebních procesů prostřednictvím managementu informací o stavbě (BIM), který v koncernu Thierra dlouhodobě využíváme s velkými úspěchy. BIM pomáhá také s celým řízením stavebního procesu a může navíc poskytnout lepší přehled o průběhu projektů a umožnit rychlejší reakce na problémy a změny v projektu.

Od 1. července 2023 má nabýt plné účinnosti nový stavební zákon, který kromě digitalizace stavebního řízení počítá s uložením povinnosti použití BIM pro veřejné zakázky nad 150 milionů korun. To je to, co stavebnictví opravdu zefektivní a zmodernizuje.

Taková je tedy budoucnost stavebnictví, které se však mnohé malé i velké firmy brání a doufají v návrat starých časů. Stavebnictví je obecně tradiční a konzervativní odvětví a spoléhá se na osvědčené postupy a metody práce. Proto může být obtížné přesvědčit lidi z oboru o nutnosti digitalizace a získat podporu pro nové technologie.

Začít se proto musí už na samotném počátku, ještě ve školních lavicích. Velkou výzvou pro české školství, respektive pro vládu, bude naučit studenty a studentky středních odborných i vysokých škol práci s digitálními nástroji a technologiemi, programování, analýzu dat a další. Technologicko-stavební koncern Thierra už v tomto ohledu spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně, protože nedůvěra pramenící z nedostatečných znalostí a praktických zkušeností brání rozvoji digitalizace snad ze všeho nejvíc.