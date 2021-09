4. června 2021

Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v celém Středočeském kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístily Říčany a na třetí Kutní Hora. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.

V Brandýse se podnikatelské prostředí rozvíjí

Město podnikatele láká výbornou dopravní dostupností a dynamickým rozvojem podmínek, které z něj dělají atraktivní místo pro podnikání. To se projevuje nejen v kraji vysoce nadprůměrným počtem malých a středních firem, ale také aktuálně rychle narůstajícím počtem firem i živností. S tím jde ruku v ruce vysoký nárůst počtu obyvatel a také počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Dlouhodobě nezaměstnaných je tu přitom velmi málo. Radnice místní rozvoj podporuje, o čemž svědčí vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, při srovnání s ostatními městy v regionu dosahuje rovněž výborné úrovně podíl výdajů věnovaných na vzdělávání. Skvělého výsledku dosáhla radnice rovněž v testu elektronické komunikace, který fiktivními podnikatelskými dotazy ověřuje, jak rychle a kvalitně na ně reaguje místní živnostenský úřad.

„Já jsem strašně šťastný, že jsme opět dosáhli takového významného výsledku. Postupujeme pomalu, ale postupujeme systematicky a myslím si, že vedení radnice, které je ve svém druhém volebním období, pro to udělalo maximum a bude do konce volebního období realizovat ještě další věci. Myslím si, že to, co se hlavně povede, bude v oblasti dopravy, dopravní obslužnosti a také dopravní systém v rámci města. Nebude to jen aktivita města, musím po pravdě říci, že to bude ve spolupráci se Středočeským krajem,“ říká starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek.

Celkové pořadí 1. Brandýs / St. Boleslav

2. Říčany

3. Kutná Hora

4. Beroun

5. Slaný

6. Kolín

7. Benešov

8. Český Brod

9. Dobříš

10. Lipník nad Bečvou

11. Kralupy nad Vltavou

12. Černošice

13. Neratovice

14. Lysá nad Labem

15. Mladá Boleslav

16. Kladno

17. Příbram

18. Mnichovo Hradiště

19. Poděbrady

20. Sedlčany

21. Nymburk

22. Vlašim

23. Rakovník

24. Votice

25. Čáslav

26. Hořovice

V Říčanech vzrůstá počet podnikatelů, Kutná Hora má kvalitní webové stránky. Říčany si s krajským vítězem příliš nezadají, pokud jde o dopravní dostupnost, stejně tak i o výborné možnosti pracovního trhu. Ekonomické ukazatele napovídají, že radnice věnuje dostatečné prostředky na podporu veřejné dopravy. V rámci Středočeského kraje nabízí Říčany nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž si nejen podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné. V bronzové Kutné Hoře se daří malému a střednímu podnikání, ve městě přibývá i ekonomicky aktivních obyvatel. Radnice se zaměřuje především na podporu bydlení a kultury, o čemž svědčí v regionu nadprůměrné výdaje na tyto oblasti. Vynikající úroveň z pohledu podnikatele mají webové stránky města, na nichž jsou v přehledné podobě dostupné všechny podstatné informace, které jsou potřeba pro podnikání a komunikaci s veřejnou správou.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.