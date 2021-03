Hodně peněz jsem utratil za chlast, ženské a auta. Zbytek jsem promrhal. Tenhle slavný citát neméně slavného fotbalisty George Besta je sice starý pěkných pár dekád, navzdory tomu je ale až bolestně aktuální.

Podle statistik má již dva roky po konci kariéry vážné finanční potíže osm z deseti hráčů americké fotbalové ligy NFL a do pěti let od ukončení kariéry se do těch samých problémů dostane 60 procent hráčů basketbalové ligy NBA. A jak tvrdí pár let stará studie německé odborové organizace fotbalových hráčů VdV, na mizinu se postupně dostane každý čtvrtý profesionální fotbalista v Německu.

Příběh Marcela Gecova do tohohle truchlivého scénáře nezapadá ani trochu. Na fotbalových trávnících toho dokázal dost, stal se vicemistrem světa do 20 let, v české lize kopal za Slavii, zahrál si dokonce i v anglic­ké Premier League. Přesto s fotbalem dobrovolně skončil v pouhých sedmadvaceti letech, aby se mohl naplno pustit do podnikání v developerské a architektonické společnosti Delicode, kterou spoluvlastní. V rozhovoru nám řekl, jak těžký byl tenhle přechod a jak se mu v byznysu daří.

Nemovitostního trhu se týká i hlavní téma tohoto čísla. Jednak jsme se podívali na to, jak se v pandemii vyvíjejí (a jak by se do budoucna mohly vyvíjet) ceny bytů v Česku, jednak jsme se pokusili rozklíčovat, co by se mělo stát, aby u nás vznikalo kvalitnější a levnější bydlení.

Dozvíte se také, jak se daří domácím cestovním kancelářím a co čeká v nejbližších měsících českou ekonomiku. Anebo si můžete přečíst o zemědělství budoucnosti − vertikálních sklenících, ve kterých podnebí řídí počítače.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.