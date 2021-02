Létání na dovolenou nebo pracovní cesty se minulý rok po celém světě prakticky zastavilo. Na snížené poptávce ale vydělali cestující, kteří se i přes povinné testování na koronavirus a povinné karantény do zahraničí letadlem vydali. Letenky do řady populárních destinací zlevnily i o desítky procent. Přestože se řada aerolinek dostala do existenčních problémů, díky státní podpoře a dravému konkurenčnímu boji by ceny letenek neměly růst ani v budoucnu. Nabídka letů ale bude v příštích letech mnohem užší, než na co jsou cestovatelé zvyklí. Návrat letecké dopravy k normálu se očekává nejdřív v roce 2024.

Století bleskových přesunů

Díky rychle rostoucí globální ekonomice si v posledních dvaceti letech stále více lidí mohlo dovolit cestovat i dál než za hranice svého regionu. Letecká doprava tak zažívala obrovský nástup. Za uplynulé dvě dekády se počet přepravených cestujících téměř ztrojnásobil. Výhody rychlého přesunu velkého množství lidí i zboží ale zároveň přinesly riziko v podobě snadného šíření všeho, co se do letadla dostalo nechtěně. Stačilo pár týdnů a nové onemocnění covid-19 se z Číny rozneslo po celém světě. Následně se tak kvůli zamezení šíření koronaviru a obavám o zdraví téměř přestalo cestovat. Objemy letecké dopravy se loni vrátily o 20 let zpátky. Podle Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO se minulý rok počet přepravených osob snížil meziročně ze 4,5 miliardy na 1,8 miliardy.

ICAO odhaduje, že letiště loni utrpěla kvůli covidu ztrátu 112 miliard dolarů a aerolinky 370 miliard dolarů. Větší problém přitom měla dálková transkontinentální přeprava, která se podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA propadla meziročně o 76 procent, zatímco linky na kratší vzdálenosti utrpěly "jen" pokles o 49 procent.