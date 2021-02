Začalo to před lety jako vtip, pro mnohé investory to skončí slzami smíchu a štěstí a pro ještě větší množství dost možná nešťastným pláčem. Řeč je o kryptoměně dogecoin, kterou v prosinci roku 2013 spustili programátor a bývalý inženýr IBM Bill Markus a marketingový specialista z Adobe Systems Jackson Palmer. Z jejich strany nešlo o nic jiného než o parodii na internetový vtípek (neboli mem) Doge, který byl tehdy na internetu populární. Založen byl na obrázcích psa rasy shiba, které byly doplněné vtipným vnitřním monologem. Dozajista vtipné by bylo sledovat vnitřní monology lidí, kteří před lety do dogecoinu investovali. Jeho cena se v letošním roce doslova utrhla z řetězu, za necelých šest týdnů vylétla zhruba o 1380 procent.

Docela dobrý výsledek na měnu, jejíž hodnota je odvozena jen od nálad na trhu. Vždyť například na rozdíl od slavnějších bitcoinů, kterých nemůže být nikdy "vytěženo" víc než 21 milionů, nemá dogecoin žádné takové omezení.

Tweety za miliardy