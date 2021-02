Do brněnské firmy Codasip přitečou velké peníze z Číny. Už před deseti lety nabrala tato společnost od čínských a amerických investorů deset milionů dolarů. Nyní se podle informací Ekonomu chystá další a ještě větší investiční kolo, kde by opět měly výraznou roli sehrát peníze z asijské velmoci.

Codasip je firma navrhující procesory, které v mnoha ohledech konkurují procesorům běžícím na technologii ARM. Ty lze nalézt všude možně, od chytrých telefonů po servery a nově i počítače od Applu. I proto chce Nvidia koupit ARM za 40 miliard dolarů. Nevýhodou ARM ovšem může být to, že je nutné od něj kupovat licence a mimo jiné se stává prostředkem pro politické hry. Čína nechce zmiňovaný odkup ze strany Nvidie schválit, protože se jí dotýkají americká čipová embarga a není v zájmu Číny ještě více posilovat americkou dominanci. Zákazy dodávek čipů do Číny vytvořily poptávku po neutrálních alternativách. Tou se zdá být otevřená technologie RISC-V, kterou každý může vzít a navrhnout si podle ní vlastní čip nebo procesor. Codasip v Brně přesně takové věci dělá a vedle toho dalším firmám prodává software pro navrhování čipů. To Čínu logicky dost zajímá.