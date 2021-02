Světová ekonomika je kvůli pandemii v krizi. Klesající poptávka po zboží a službách začíná odhalovat takzvané zombie společnosti, tedy takové, které se sice na první pohled dlouhodobě jevily jako zdravé, prakticky jsou už ale v úpadku. Kvůli vysokému zadlužení nemají šanci získat další půjčky, které by jim pomohly přežít těžké období hospodářského propadu. A v případě jejich krachu je mizivá šance na uspokojení věřitelů. Jen v Česku mohou být takových společností tisíce. Podniky by proto měly zpozornět a víc než dřív prověřovat své obchodní partnery, hlavně ty, kterým poskytují dodavatelské či odběratelské úvěry nebo jim povolují delší splatnost faktur.

Nízké příjmy, které pokryjí stěží provozní náklady, bývají signálem, že firma se začíná dostávat do finančních potíží. Nedokáže splácet jistinu úvěrů, platí jen úroky. Nemá peníze na investice do svého rozvoje a v důsledku toho dlouhodobě stagnuje. I malý výkyv ekonomiky nebo třeba nárůst úrokových sazeb, který jí prodraží úvěry, pak může snadno způsobit, že takový podnik upadne do insolvence.