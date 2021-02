Navzdory obecné radě "co je v domě, není pro mě" má sexuální zkušenost z pracoviště každý třetí zaměstnanec. Nebýt ovšem sexuálního napětí mezi muži a ženami, přišli bychom možná až o polovinu pracovního výkonu, myslí si sexuoložka Laura Janáčková. Muži se před ženami vytahují, jejich sebevědomí roste s pracovním výkonem. I ženy jsou díky přitažlivosti kolegů víc motivované k práci, vysvětluje Laura Janáčková vliv milostných záležitostí na produktivitu práce. Na druhou stranu, když vztah končí, produktivita zainteresovaných naopak klesá. Firmy podle Janáčkové se snaží regulovat intimní vztahy na pracovišti především proto, aby byly schopné lidi efektivně řídit. "Těžko by se pak pracovalo s autoritou," shrnuje sexuoložka, podle níž se příliš probírá, kdo, kde, s kým a jak co sexuálního na pracovišti prováděl, ale málo se mluví o tom, kolik kvalitních vztahů tam vzniká. V Česku chybí též kvalitní osvěta v tom, jak se chovat v situacích, kdy lidé čelí sexuálnímu obtěžování. Chybí v rodinách a ve školách, ale mohou s ní pomoci i zaměstnavatelé.

Jak často se v Česku stává, že mají kolegové milostný poměr? Co říkají odborné studie?

Poslední větší výzkum na toto téma prováděla firma STEM/MARK už před lety. Zkušenost se sexem na pracovišti uvádělo 33,5 procenta mužů a 28,9 procenta žen. Z těch, kteří se přiznali, uvádělo přibližně osmdesát procent sexuální aktivitu se stejně postaveným spolupracovníkem nebo spolupracovnicí. Ve zbylých dvaceti procentech uváděly sex s nadřízeným převážně ženy. U mužů mírně převažoval sex s podřízenou.

Jak je to s intimními vztahy v práci nyní, jak se změnily s pandemií covidu?