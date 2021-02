Mezi Čechy rezonuje teprve krátce, během posledních tří týdnů však získala desítky tisíc uživatelů. V nové sociální síti Clubhouse, která umožňuje přenos mluveného slova, mohou lidé diskutovat v takzvaných roomkách neboli virtuálních místnostech. Bavit se mohou o odborných tématech, aktuálním dění i záležitostech každodenního života.

Do Clubhousu se zatím mohou přidat pouze majitelé zařízení od Applu, ačkoliv v blízké budoucnosti by měl být k dispozici i pro operační systém Android. Ani mobil či tablet kompatibilní s operačním systémem iOS však ještě neznamená jistou vstupenku − přihlášením do aplikace se uchazeč ocitá v pořadníku, kde čeká na pozvánku od již aktivního uživatele.