V Česku budou v příštích letech vznikat nové velké soubory nájemních bytů. Na developerské společnosti se v posledním půlroce stále ve větší míře obrací velcí investoři, často z řad investičních a penzijních fondů, a chtějí, aby jim postavily byty určené k pronájmu. Reagují tak na rostoucí zájem o bydlení v nájmu, který v poslední době hlásí realitní kanceláře a který je důsledkem dlouhodobého zdražování bytů.

Po desítky let přitom platilo, že Češi dávají přednost bydlení ve vlastním. Podle údajů Eurostatu podíl domácností v nájemních bytech za posledních deset let stagnoval kolem 21 procent. Češi tak v zájmu o tento typ bydlení patřili v rámci Evropské unie k hlubokému podprůměru. I proto se institucionální investoři do nájemního bydlení v Česku na rozdíl od západoevropských zemí nepouštěli. Byty pronajímali hlavně drobní investoři.

Nájem jako podnikatelská příležitost