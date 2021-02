Nizozemce Remona Vose v mládí škola příliš nebavila. Měl ale podnikatelského ducha, a když se otevřely hranice do zemí bývalého komunistického bloku, ucítil příležitost. Spojil se s přítelem svého otce Johanem Brakemou a začal v Česku zprostředkovávat obchody mezi tuzemskými a nizozemskými společnostmi. Ve 24 letech se do Česka přestěhoval natrvalo a začal řídit menší továrnu u Jihlavy. Když ji chtěl rozšiřovat, narazil na nedostatek vhodných prostor pro průmyslovou výrobu. Ty hledaly i další firmy, které v Česku expandovaly. Vos tedy přibral do party ještě Nizozemce Eddyho Maase a v roce 1998 nakoupili 10 hektarů u Humpolce. Na nich vznikl první průmyslový park jejich společnosti CTP.

Ta je dnes největším developerem industriálních areálů v Česku a jedním z největších v Evropě. V šesti zemích střední a východní části kontinentu má přes sto parků, na kterých stojí více než 400 budov s celkovou plochou přes šest milionů metrů čtverečních. Vos se předloni stal jediným majitelem CTP a dostal se tak do první dvacítky prestižního nizozemského žebříku boháčů Quote 500. S odhadovaným majetkem ve výši 1,5 miliardy eur by se s českým pasem dostal v tuzemsku do první desítky.

V Česku ale nizozemský podnikatel nezažil jen úspěchy. Například se mu před pár lety nepodařilo prosadit projekt obřího distribučního centra e-shopu Amazon u Brna nebo centrálního skladu náhradních dílů automobilky Daimler u Prahy. CTP ale i tak rychle roste, za posledních pět let plochu svých budov zdvojnásobilo a do tří let se chce dostat až na 10 milionů metrů čtverečních. Stavět bude hlavně na volných pozemcích, které má u svých stávajících industriálních parků, připravuje ale i expanzi v Bulharsku a také do západní Evropy. Letos zahájí výstavbu u Vídně, čímž symbolicky završí obsazení hlavních států na území někdejšího Rakouska-Uherska.