Jakub Šulta u zubařského křesla příliš dlouho nestál. Po ukončení studií stomatologie se rozhodl, že sedne do rozvážkového auta a rozjede nový byznys, který se na českém trhu ještě neprosadil. V roce 2015 tak spustil on-line supermarket Košík.cz. Ten o dva roky později skončil v rukách skupiny Mall a Šulta zvažoval další cestu. Rozhodl se prodávat přes internet použitá auta, nejdřív velkoobchodně dealerům do autosalonů a do bazarů, koncem loňského roku rozjel i on-line prodej koncovým zákazníkům. V něm Šulta vidí hlavní potenciál firmy a letos jej chce spustit ve 14 zemích Evropské unie.

Před necelými dvěma lety jste s pomocí peněz od investiční skupiny Portiva založil evropské on-line tržiště použitých aut Carvago. Proč jste se pustil do tohoto oboru?

Auta mě vždycky bavila a jejich prodej tu na internetu − na rozdíl snad od všech ostatních druhů zboží − ještě nebyl. Zatímco výroba aut je extrémně progresivní a moderní, prodej vozidel je stále archaický. Doba se ale rychle mění, všechno se digitalizuje, navíc teď on-line prodej roste díky pandemii koronaviru. Mění se také pohled lidí na to, jaká auta a za jakou cenu akceptují. Jednak ceny nových aut rostou, protože elektrifikace se musí z něčeho zaplatit. Také se přestávají dávat slevy zákazníkům. To vyvolalo větší poptávku po ojetých vozech. On-line prodej je ale pro většinu dealerů a bazarů nová disciplína. V tom vidím příležitost.

Jakými cestami auta prodáváte?