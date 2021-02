Každý z nás udělal ve svém životě několik rozhodnutí, která by nejraději vrátil, nebo si je alespoň vymazal z paměti. Jedním z těch mých, které vrátit nejde a zapomenout také ne, protože mi jej manželka ráda připomíná, byl opakovaný nesouhlas s jejím letitým nápadem pořídit investiční byt.

Při pohledu na vývoj cen nemovitostí v Praze jí zpětně musím dát za pravdu. V posledních letech letí vzhůru, přičemž je nezastavila dokonce ani pandemie, která srazila domácí ekonomiku a přivodila jí loni nejhlubší propad v historii samostatného českého státu. Byty přesto dál utěšeně podražují a pravděpodobně se na tom ani v blízké budoucnosti nic nezmění. Snažili jsme se rozklíčovat, proč tomu tak je a zda se i v současnosti vyplatí kupovat byt na investici. A kde by takový nákup dával největší smysl.

Přinášíme také rozhovor s Remonem Vosem, majitelem developerské skupiny CTP. Tenhle Nizozemec se na rozdíl ode mě nebál pustit do rizika a to se mu bohatě vyplatilo. Po listopadové revoluci se jako mladík přestěhoval do Česka, kde začal podnikat s realitami. V současnosti je největším developerem industriálních areálů v Česku, jedním z největších v Evropě a také se jen tak mimochodem dostal do dvacítky nejbohatších Nizozemců.

Jestli vás zajímá, jak rychle a zázračně zbohatnout, doporučuji i příběh mladých investorů, kteří se na sociální síti Reddit domluvili, že to nandají velkým hedgeovým fondům z Wall Street. A kupodivu se jim to (alespoň na chvíli) povedlo.

Dočkáte se také druhého dílu našeho historického seriálu o proměnách ekonomiky v běhu času a dozvíte se i to, jak firmy pečují o psychické zdraví zaměstnanců, které dostává v době covidu pořádně zabrat.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.