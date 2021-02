Americká síť kamenných prodejen s videohrami GameStop je umírající firmou. Svého času sice patřila mezi největší prodejce her v USA, pak si ale díky rozvoji rychlého a stabilního připojení mohli hráči své oblíbené tituly stahovat přímo z internetu a společnost začala upadat. Jen loni musela kvůli finančním problémům uzavřít na 500 poboček. Předloni měla firma ztrátu bezmála 800 milionů dolarů a loni podle odhadů analytiků zasekla sekeru ještě o pár set milionů hlubší. Její akcie poslední více než dekádu v podstatě kontinuálně ztrácí hodnotu. Od konce roku 2008 do poloviny loňského roku oslabily přibližně o 93 procent. A pak se najednou stal zázrak.

Aniž by se na výkonnosti společnosti něco zásadního změnilo, začala na burze počátkem letošního roku skokově posilovat. Jeden den vyskočily akcie o 13 procent, další o 57 procent, pak o čtvrtinu, jindy dokonce během pár hodin svou cenu zdvojnásobily. Během ledna tak cena jedné akcie firmy GameStop vyskočila zhruba ze 17 dolarů na 347 dolarů, tedy přibližně o 1900 procent. Jak se to mohlo stát? Za vše mohli amatérští investoři ze sociální sítě Reddit, kteří se rozhodli, že to natřou velkým hedgeovým fondům a vydělají balík.

Krvácející fondy