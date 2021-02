Postupný nedobrovolný ústup čínské společnosti Huawei z mobilních sítí v Evropě, který nastává s příchodem technologie 5G a bezpečnostními obavami jednotlivých zemí, by mohl mít nečekané vítěze. Operátoři se začínají poohlížet po alternativních dodavatelích, na nichž by se stali méně závislými. Značná část kontraktů tak aktuálně padá do klína švédskému Ericssonu s participací finské Nokie. V delším horizontu by se ale do akce mohl zapojit jihokorejský Samsung, zejména otevřená organizace OpenRAN. Věci už se daly do pohybu, a to i v Česku.

Samsung na síti

Samsung je známý především díky výrobě chytrých telefonů, televizí, ledniček a další spotřebitelské elektroniky. Doma v Koreji se ale jeho aktivity prolínají téměř všemi sektory a jeho dlouhodobé ambice přesahují do telekomunikační infrastruktury. Do výzkumu a vývoje v této oblasti dlouhá léta investuje a zdá se, že je připravený na globální nástup. Samsung už v případě 5G sítí vyhrál obří kontrakt pro amerického operátora Verizon v hodnotě 6,6 miliardy dolarů. Dodávat bude také dalším americkým společnostem AT&T a Sprint, japonskému KDDI, Telusu a Vidéotronu v Kanadě a dalším. Vybraly si ho i domácí jihokorejské firmy, které obecně patří mezi nejrychleji inovující operátory na světě.