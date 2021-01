Když vláda v roce 2016 předložila novelu zákona o veřejných rejstřících, která v Česku zavedla povinnou evidenci skutečných majitelů firem, zákonodárci do ní zapomněli vložit sankce. Podnikům, které své vlastníky do rejstříku nezapíší, tak nehrozí žádný trest. Výsledkem je, že zákon je prakticky nefunkční. Do evidence, která měla být důležitým pomocníkem státu v boji proti praní špinavých peněz, dosud zapsala své majitele jen třetina společností. Přijmout zákon, který chybu opravuje, se podařilo teprve minulý týden.

To je jen jeden z příkladů nevydařené legislativy a martyria následného napravování chyb. Jak drahé to může být a že si následky špatně napsaných či neuvážených zákonů může Česko nést i více než desetiletí, ukázal případ státní podpory solárních elektráren. Zákonem z roku 2005 stát garantoval provozovatelům fotovoltaických elektráren výhodné výkupní ceny elektřiny a osvobození od daně z příjmů. To spolu se zlevňováním solárních panelů odstartovalo boom výstavby těchto elektráren. Na jejich podporu stát vydal stovky miliard korun. Když pak ve snaze zabránit přehnaným výdajům podporu omezil, investoři to považovali za porušení mezinárodních závazků. A Česko zažalovali. Česká republika se kvůli tomu na poli mezinárodního investičního práva stala čtvrtým nejčastěji žalovaným státem.

Pomoci zabránit takovým přešlapům mělo systematické hodnocení dopadů regulace, takzvané RIA. Jde o soubor analýz, které mají ukázat výhody a nevýhody zvažovaných variant regulace. Na jejich základě by pak měli rozhodovat politici. Toto opatření je součástí tuzemského legislativního procesu od listopadu 2007. Jenže v českých podmínkách má řadu výjimek. Například předloni hodnocením prošlo jen zhruba 40 procent předložených návrhů zákonů.

Formální povinnost místo hloubkové analýzy