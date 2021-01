Nejen v západních zemích, ale i v rozvíjejících se státech, jako je Kazachstán, Ázerbájdžán či Rwanda, se podniká lépe než v Česku. Vyplývá to ze žebříčku Světové banky Doing Business. Extrémně časově náročné je v Česku v porovnání s jinými zeměmi začít podnikat, ale také třeba vymáhat pohledávky. Zvlášť malé a střední podniky, které za sebou nemají aparát právníků, pak dusí byrokracie. Podle propočtů Liberálního institutu jí malá česká firma stráví 223 hodin ročně. To je práce pro jednoho člověka na plný úvazek téměř na šest týdnů.

"Pro malé firmy je to obrovská zátěž. Buď musí vzít na vyplňování formulářů svým zaměstnancům čas a energii, kterou by mohli věnovat podnikání, anebo to za velké peníze outsourcovat a pořídit si na tuto práci poradce, kteří to udělají za ně," říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Celá ekonomika v důsledku toho přichází zhruba o 70 miliard korun ročně.

Česko se nicméně i pod tlakem mezinárodních organizací, jako je Světová banka nebo OECD, snaží administrativní zátěž snižovat a přijímat zákony, které místo přidávání dalších povinností občanům a podnikatelům uleví. V minulosti si tak i v mezinárodním hodnocení vysloužila pochvalu například daňová reforma, která zrušila progresivní zdanění příjmu a zavedla jedinou, 15procentní sazbu daně.