Kdo investuje do mechanických kol určených pro rekreační účely, nedělá dobře. Budoucnost jednoznačně patří elektrokolům, jejich nástup v minulém roce zrychlil tak, že to zaskočilo jak výrobce, tak odborníky a zákazníky, říká Jakub Ditrich, expert na e-mobilitu a zakladatel serveru Ekolo.cz.

Prodej elektrokol prudce roste, na trhu v Evropě je jich nedostatek − proč tomu tak je?

V souvislosti s covidovou pandemií se dá říct, že celá západní Evropa nasedla na kola. Dorůstá to až do absurdních rozměrů. Třeba v Paříži se počet lidí, kteří začali jezdit na kole, zvýšil o 250 procent, v Německu kolem sta procent, trh se tak kompletně vyprodal. Nikdy se nic takového nestalo, není co prodávat, pro­tože lidé vzali obchody útokem. V Německu nebo v Anglii to loni často vypadalo jako za socialismu v Mototechně, prázdné regály.

Někteří čeští výrobci by rádi vyráběli víc, ale nemají odkud brát elektromotory, rámy či přehazovačky. Jak je to možné?