Slovo "pumprdentlich" kdysi uvedl na scénu spisovatel Ota Pavel, aby jím označil situaci, která "je sice výborná, ale přitom stojí za…" starou bačkoru. Dnes se jako pumprdentlich jeví chystaný tendr na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany (EDU).

Připomíná pohádku. Tatíček stát se rozhodl uspořádat radostnou událost a najít pro svou stárnoucí dceru EDU perspektivního ženicha. Zájem projevilo pět princů, jenže ouha: dva z nich, hýřící nejlákavějšími sliby i zkušenostmi, provází pověst domácích despotů. A třem zbývajícím sice kouká z očí spolehlivost, jenže taky nepřipravenost poskytnout naší princezně takovou náruč, jakou potřebuje. Jak z takové šlamastyky ven? Odstavit oba favority? Koho vzít do rodiny, aby se svatební veselí neproměnilo v noční můru? A nebylo by nejlepší s veselkou počkat − třeba na nové prince nebo až se pantáta stát vrátí na podzim z ozdravné volební kůry?