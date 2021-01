Procesor Prodigy se má stát základem pro chystaný superpočítač na Slovensku, který má být nejvýkonnějším strojem pro počítání umělé inteligence na světě.

Podílel se na vývoji čipu pro herní konzoli PlayStation 2 nebo pro donedávna nejvýkonnější superpočítač světa Tianhe-1A pocházející z Číny. Teď Radoslav Danilák pracuje na doslova revolučním procesoru, který by se měl stát základem pro chystaný superpočítač na Slovensku. Na první přečtení to možná zní dost neuvěřitelně. O tom, že je tenhle plán reálný, ale svědčí i skutečnost, že slovenský procesor Prodigy od jeho společnosti Tachyum by měla vyrábět tchajwanská společnost TSMC. Tedy největší výrobce vysoce sofistikovaných počítačových čipů, na kterého spoléhají jména typu Apple, AMD, Qualcomm a řada dalších. Na výrobní kapacity této ikony se v podstatě stojí fronta. Kromě Samsungu totiž nikdo nedokáže nabídnout takovou kvalitu.

Když loni čínský Huawei kvůli embargu USA přišel o možnost u TSMC vyrábět, uvolněné místo okamžitě obsadily jiné firmy. I díky tomu by se mělo dostat také na procesor Prodigy.