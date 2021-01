V Česku začíná zapouštět kořeny americká společnost Citrix, která s tržní hodnotou 15,6 miliardy dolarů na newyorské burze Nasdaq a ročními tržbami přes tři miliardy dolarů patří mezi stálice světového IT byznysu. Založena byla už v roce 1989, takže si v rámci udržení na trhu musela projít několika proměnami. Jedna z těchto modernizačních aktivit probíhá v posledních letech, kdy Citrix mimo jiné kupuje mladé start-upy. Tímto způsobem se dostal také do Prahy, kde bude provozovat už dvě vývojová centra. Zamotány jsou do toho i peníze významného texaského investičního fondu nebo zakladatele Yahoo!.

Citrix na českém trhu působí dlouhodobě, vždy šlo ale o tradiční malé obchodní zastoupení podílející se na prodeji softwaru, jejž tento podnik vyvíjí. Investice, které jsou pro tuzemskou ekonomiku mnohem zajímavější, začaly až v roce 2018. Citrix tehdy za 200 milionů dolarů koupil start-up Sapho. Ten založili Fouad ElNaggar a Peter Yared, dva veteráni ze Silicon Valley, kteří si na vysokých pozicích prošli třeba CBS nebo Sun Microsystems. Když ještě před Saphem založili jinou společnost, na dálku našli vývojáře z Prahy, s nimiž začali spolupracovat.