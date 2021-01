Do průmyslové firmy si vedení pozve umělce, do banky zdravotníka, do vydavatelství zemědělce nebo energetika. U jednoho stolu se sejde konzervativec s pankáčem, nejstarší s nejmladším, člověk, který ví o firmě vše, s tím, kdo o ní nikdy neslyšel, a nechybí ani největší firemní morous s největším nadšencem. K čemu je tato různorodost dobrá? Cílem je vytvořit prostředí pro vznik nových nápadů. Právě setkání různorodých typů lidí a střet jejich pohledů na věc umožní, že vznikne něco inovativního. Bez takových konstelací by například výrobce stavebních materiálů Wienerberger nevyvinul metodu stavby domů pomocí robotů a na Ukrajině by nevznikla banka Fairo speciálně pro lidi na volné noze.

Přitom právě stávající pandemie zvyšuje tlak na hledání nových a neotřelých cest. Ovšem najít něco unikátního a ještě navíc takového, aby to v budoucnu vydělalo peníze, je velmi těžké, zejména pokud to mají hledat pouze lidé uvnitř společnosti. Málokdo totiž dokáže vidět věci, na kterých pracuje, z nadhledu. S hledáním nových postupů či produktů proto pomáhají inovační agentury (někdy též zvané inkubátory), poradenské společnosti nebo třeba i banky, pro které je pomoc s inovacemi součástí jejich finančních produktů. Tyto firmy pomáhají svým klientům jak s detailní definicí východisek a potřeb, tak s postavením toho správného týmu. Ten se má vždy skládat jak ze zástupců firmy, tak externích spolupracovníků, kteří přinášejí nové pohledy na věc a také jiné znalosti a odbornost.