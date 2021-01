V 70. letech se nosily zvonové kalhoty, v 80. mrkváče a kožené bundy, 90. léta patřila kostkovaným košilím a tak dále − každá epocha má něco. Stejně tak se v byznysu vyvíjí dress code neboli pravidla pro způsob oblékání. Jak se nich podepsala koronakrize, kdy se velká část byznysového světa přesunula na home office a schůzky, porady i obchodní jednání probíhají on-line?

Ženy mají árii, muži odrhovačku

O tom, jak oděv ovlivňuje člověka, přednáší publicista, lektor etikety, firemní kultury a osobního stylu Daniel Šmíd téměř deset let. Pořádá kurzy pro veřejnost, firmy i individuální workshopy. Co se týče českého byznysového světa, jednoznačně podle něj upadá formalita. "Všichni se umíme formálně obléknout například na svatbu nebo do opery," říká s tím, že povědomí o vyjádření jisté úcty a respektu pomocí oděvu má každý člověk v sobě. "Do byznysu ale poslední dobou proniká takzvaný athleisure − atletický způsob oblékání a uvolnění dress codu, kdy i vedení společností přichází do kanceláře v teplákách."