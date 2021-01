Obchodní dohoda, která na poslední chvíli zajistila řízený odchod Velké Británie z Evropské unie, odvrátila uvalení vysokých cel, zároveň ale přinesla velký nárůst administrativy. To způsobuje zdržení přeprav a firmám zvyšuje náklady. Zboží, které se vozí mezi Evropskou unií a Velkou Británií, proto podraží, myslí si Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky. "Některé firmy přestane zvýšená administrativa bavit a budou si hledat jiné trhy," dodává.

Zastupujete Svaz průmyslu a dopravy České republiky v evropském podnikatelském sdružení BusinessEurope a účastnila jste se i jednání o obchodní dohodě k brexitu. Jak se k ní stavěli Britové?

Sdružení BusinessEurope, které je pákou průmyslového byznysu v Bruselu, se snažilo v maximální možné míře tlačit obě strany k dohodě. S britským svazem průmyslu CBI máme velmi přátelské vztahy. Donedávna jej také řídila žena, loni v létě ale složila funkci, protože byla velice otrávená z toho, že se nedařilo posouvat jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unií k rozumnému výsledku. Britské firmy měly samozřejmě také zájem na tom, aby se uzavřela co nejvolnější obchodní dohoda. Vrátím se ale ještě do vzdálenější minulosti. Na podzim 2018, když to začalo vypadat, že se jednání o brexitu vyvine špatným směrem, pozvala do svého sídla v Downing Street britská premiérka Theresa Mayová pár lidí z evropských svazů. Byl to úspěch pro český průmysl, protože ze střední a východní Evropy jsme tam byli jen my a Poláci. Tehdy to ještě vypadalo docela nadějně.