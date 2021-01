Veřejné zadlužení loni vzrostlo nejrychlejším tempem od počátku 80. let minulého století. Když na tuto skutečnost počátkem roku upozornila ve svém hospodářském výhledu Světová banka, nevzbudilo to příliš velký ohlas. Vlastně ani není divu, záběry zuřivého davu dobývajícího se do amerického Kapitolu či zprávy o náporu pandemie dokonale zahltily veškerý veřejný prostor.

Ignorovat tuhle zprávu ale dlouho nemůžeme, rostoucí hromada dluhů nezmizí, když před ní zavřeme oči. Jak upozornila Světová banka, globální společenství by mělo naopak jednat rychle a rázně, aby se ujistilo, že "poslední vlna zadlužení neskončí dluhovou krizí".

V Ekonomu jsme se proto mimo jiné podívali, zda a jak by se státy mohly se svými dluhy vypořádat. Není to moc optimistické čtení…

O masivním zadlužování států jsme si povídali i s šéfem korporátního bankovnictví ČSOB Markem Loulou. Probrali jsme i to, jak moc pandemie zbrzdí českou ekonomiku a jaké dopady bude mít na firemní sektor. Jak Loula říká, jestliže při poslední velké finanční krizi se firmy naučily šetřit, nyní se učí pracovat s novými technologiemi a zásadně mění svůj způsob fungování.

Přečíst si můžete i o tom, jak umělá inteligence pomáhá obchodníkům zvyšovat výdělky nebo proč některé zboží určené pro ženy je často o dost dražší než ten samý výrobek určený pro muže.

A konečně jsme se podívali i na to, jak jsou české firmy připravené na odchod Velké Británie z Evropské unie a co to pro ně vlastně bude znamenat.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.