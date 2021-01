Shání-li firma IT specialistu, musí oslovit až 300 kandidátů, než najde toho ideálního. Proces trvá i půl roku. Vytipovat je, dohledat jejich kontaktní údaje, oslovit je, vytřídit je… Už jen v první fáze mapování trhu obnáší obrovské množství práce, jak té detektivní, tak i práce s daty. K náboru zaměstnanců je k dispozici řada digitálních nástrojů, personalisté je ovšem ještě neumějí dobře využívat. Spíš se jich bojí, říká v rozho­voru pro Ekonom Josef Kadlec, spoluzakladatel náborové agentury GoodCall. "IT pracovníci dostávají na LinkedInu průměrně pět pracovních nabídek denně, je proto třeba vyniknout už při prvním oslovení. I v tom dokážou technologie pomoci," říká Kadlec, jehož GoodCall oslo­vuje kandidáty na nejžádanější pozice prostřednictvím personalizovaných videí. "Ty budeme schopni už za pár let vytvářet automaticky na pár kliků i pro pět set kandidátů najednou."

Je to detektivní práce, hledat lidi?

Trochu ano. Minulý týden jsem se potkal s jedním Holanďanem, který pracuje jako detektiv a zároveň učí personalisty třeba to, jak najít telefonní číslo na Googlu, a různé další pokročilé techniky hledání. Naše nadstavba je v tom, že umíme hledat v hromadném měřítku. Potřebujeme například rychle najít e-maily anebo telefonní čísla dvou set lidí. Na to jsou dnes digitální nástroje. Často je naše práce o logickém myšlení a umění hledat − ve všech zdrojích od Googlu až po statistiky.

Automatické ukládání údajů z životopisů do databáze technologie teprve učíme. Nábor se zrychlí, když to lidé nebudou muset opisovat ručně.

Jak moc proniká automatizace do náboru?