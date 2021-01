Textilní a oděvní průmysl historicky patřil k páteřním odvětvím tuzemské ekonomiky. V roce 1989 v něm pracovalo přes 200 tisíc lidí, což je víc, než jich dnes živí automobilový průmysl. Ten je se zhruba devítiprocentním podílem na hrubém domácím produktu tahounem české ekonomiky. Tuzemský textilní průmysl dříve dosahoval podobných výsledků.

Pak ale začaly tržby oděvních a textilních firem prudce klesat. Stovky jich zkrachovaly, o práci přišly desítky tisíc lidí. Nyní jich výroba oděvů a textilu v Česku zaměstnává méně než 30 tisíc. Na HDP země se podílí méně než jedním procentem. Ještě v roce 1990 to přitom bylo 8,4 procenta. Insolvence velkých oděvních firem oznámené na konci loňského roku znovu připomínají, že ani přes oživení z posledních let to na návrat zlaté éry této branže v nejbližší době nevypadá.

Po dvacetiletém propadu osm let růstu

Texlen, Tepna, Tiba, Seba, Textilana, Jitka, OP Prostějov patřily k firmám, které v minulosti chrlily či zpracovávaly kilometry látek a dávaly práci tisícovkám lidí. Ani jednu z nich už ale v Česku nenajdeme. Jejich opuštěné továrny postupně mizí z českých měst a nahrazují je podniky z jiných odvětví nebo na jejich místě rostou byty.

Významné textilní a oděvní podniky, jejichž historie sahá i několik stovek let zpátky, neobstály v otevřené tržní ekonomice. Ta přivedla do Česka nejprve levné asijské firmy a po roce 2000 ve větší míře i silné západní značky. V té době také začal dovoz oděvů do Česka dominovat na vývozem. A od té doby se tento trend stále prohlubuje. V loňském roce dovoz předčil vývoz o 21 miliard korun, tedy o více než třetinu. V textilní branži je sice situace opačná, avšak zhruba pětimiliardový přebytek vývozu látek, úpletů a dalších materiálů nedokáže vykompenzovat celkovou ztrátu odvětví.

Ani vlna mediálně sledovaných bankrotů uplynulých 30 let ale neznamená, že by textilní a oděvní firmy z Česka úplně vymizely. "Je jich ale méně a na českém trhu jsou bohužel i méně vidět, protože jejich výrobky velmi často směřují do zahraničí," říká výkonný ředitel Asociace textilního-oděvního-kožedělního průmyslu Jiří Česal.