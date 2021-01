Zájem o zdravý životní styl provází Martina Rozhoně už od mládí, kdy prodělal závažná onemocnění. To přivedlo jednu z hlavních postav českého internetového obchodování už ve škole k vytvoření e-shopu zaměřeného na alternativní medicínu. K němu pak přidal pár dalších, které sdružil pod značkou Vivantis. Kvůli nekonečnému pracovnímu zápřahu Rozhoň několikrát vyhořel a rozhodl se on-line obchod s obratem tři čtvrtě miliardy korun prodat. Vivantis nakonec zakotvil ve skupině Mall. Internetový podnikatel se ale byznysového adrenalinu nechtěl zbavit úplně, většinu získaných peněz tak vložil do start-upů. "Je to značně riziková strategie, na druhou stranu jsem investoval asi do 15 firem, takže mé portfolio je vcelku diverzifikované," říká Rozhoň.

Polovina z těchto start-upů se zaměřuje na zdravotnictví, výživu a ekologii jako třeba ekodrogerie Econea.cz, farmářské on-line tržiště Scuk.cz nebo telemedicínský web uLékaře.cz. "Nyní se tak okruhem vracím zpátky k začátkům," dodává Rozhoň s tím, že investuje jen do firem "s dobrou karmou", jejichž zakladatelé mají vizi, která s tou jeho rezonuje. I proto od všech start-upů, které podporuje, nečeká zásadní zhodnocení vložených peněz. Většině "jeho" firem se ale nyní daří. Například společnost Snuggs, která vyvíjí a prodává menstruační kalhotky, loni zvýšila obrat z pěti milionů korun na sto milionů. Přestože už Rozhoň nechce zakládat nový e-shop, připouští, že jeden projekt plánuje. Nyní shání pozemek pro regenerační centrum, které bude kombinovat alternativní medicínu s osobním rozvojem.

Téměř dvě desítky let jste vedl e-shopy sdružené pod značkou Vivantis. V posledních dvou letech jste ale už "pouhým" investorem. Nechybí vám každodenní dřina ve vlastní firmě?

Nechybí, firmu jsem založil a celou dobu jsem ji sám řídil, takže za těch 18 let jsem se vlastního podnikání dostatečně nasytil. Mezitím jsem také opakovaně vyhořel, takže z toho rozjetého pendolina jsem vystoupil za pět minut dvanáct. Na druhou stranu člověk potřebuje něco tvořit, takže se teď naplno věnuji investicím do start-upů. Je to pro mě radostnější a ne tak stresující etapa života.

Jak teď vypadá váš běžný pracovní den?