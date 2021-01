Česko letos nejspíš čeká vlna bankrotů. Dotkne se jak firem, tak i osob. Podle expertů k nim dojde za několik měsíců. "Očekávám výrazný nárůst bankrotů a insolvencí někdy ve druhém čtvrtletí letošního roku," odhaduje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF − Czech Credit Bureau, která spravuje registry dlužníků.

"Nárůst počtu předlužených lidí budeme pozorovat na jaře, popřípadě i později letos či napřesrok," uvádí i Daniel Hůle, analytik a vedoucí dluhového poradenství charitativní organizace Člověk v tísni.

Kdy přesně se projeví zřetelný nárůst počtu bankrotů firem či osob, závisí na tom, jak Česko zvládne epidemii koronaviru, i na postoji vlády k mimořádným podpůrným opatřením vůči firmám a občanům. Obojí nedává do budoucna příliš nadějí. Denní přírůstky nakažených byly ve druhém týdnu tohoto roku na rekordní úrovni, přičemž plošné očkování přinese zásadnější efekt nejdříve na začátku léta (viz Ekonom č. 1−2 2021). U vládních podpor pak lze očekávat jejich zmírnění. Méně peněz a úlev zadluženým firmám a občanům vyvolá větší počet bankrotů a exekucí. "Tak mohutnou podporu, které se dostalo podnikům a lidem v roce 2020, nelze letos očekávat. Stát to neudrží, ani kdyby se epidemiologická situace zhoršovala," tvrdí Radek Laštovička, poradce pro finanční instituce konzultantské společnosti EY.